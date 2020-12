"La Juventus Women è la prima squadra capace di segnare più di un gol al Lione in Champions League femminile dal Wolfsburg nel marzo 2019 (4-2). Grinta."

Questo è il dato Opta che fotografa la grandiosità della prestazione messa in campo oggi dalle bianconere di coach Guarino contro una squadra che domina in Europa da anni. Certo, mancava una fuoriclasse come Le Sommer, ma rimane una squadra eccezionale. Come spera di diventare la Juve. Ritorno martedì prossimo a Lione (e prima, la sfida con la Roma in campionato).