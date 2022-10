Valentinaha parlato ai microfoni di JuventusTv dopo la vittoria incontro lo. Queste le sue parole:"Ho ritrovato il gol ed è stato molto bello, forse la Svizzera mi porta fortuna quindi sono ancora più contenta. Era una partita importantissima"."Importantissimo se non fondamentale, iniziamo con i tre punti e meglio di così non potevamo iniziare, ci lascia entusiasmo per la prossima in casa che sarà importantissima. Speriamo ci sarà tanto pubblico perchè abbiamo bisogno di loro""Voglia di fare bene, di essere importante per la mia squadra, tanto lavoro, tanto sentimento. Io mi dedico al massimo a questo e quando riesco a fare qualcosa di importante viene da dentro quindi era giusto farlo uscire"."Inizio da Champions, tutte le squadre sono molto competitive, ti mettono in difficoltà, loro erano ben organizzate, lo sapevamo ma noi siamo state brave abbiamo tenuto bene sia il campo che mentalmente. I tre punti sono importantissimi".