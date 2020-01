Valentina Cernoia analizza sul sito ufficiale della Juvetus la vittoria per 5-1 sul Tavagnacco: "Sapevamo avremmo sentito i carichi sulle gambe. Bisogna anche dare merito al Tavagnacco che è passato in vantaggio, poi siamo state brave a recuperarle e poi sorpassarle. Ci tenevo a fare gol perché segnare davanti alla mia famiglia è sempre un'emozione particolare. Il girone di ritorno sarà molto complicato, lo affrontiamo da prime, quindi tutte faranno il massimo per metterci in difficoltà. Dovremo essere brave a restare concentrate partita dopo partita".