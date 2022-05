Valentina Cernoia ha parlato ai microfoni di JTV dopo la conquista del quinto scudetto consecutivo da parte della Juventus Women. Ecco il suo commento: "Vale tanto, non riesco a dare un valore, è una cosa non tangibile. La vivo dentro di me, ha fischiato e ho iniziato a piangere. È lo scudetto della tensione accumulata in questa stagione. Volevamo vincerlo davanti al nostro pubblico. Quest'anno è cambiato tutto, dall’arrivo del mister a nuovi metodi di lavoro, nuovi stimoli. La differenza è la crescita che abbiamo avuto noi personalmente. La cavalcata in Champions è ancora fresca, abbiamo avuto una forza mentale incredibile per non lasciare niente al caso".

Infine, una dedica speciale: "Io lo dedico a me e a tutti i sacrifici fatti in questi mesi. Ma lo dedico anche alle compagne, al nostro staff, a chi fa parte della famiglia Juventus. Non mi stanco di dirlo, quello che si vede nel momento in cui festeggi è la punta dell’iceberg. Nessuno sa i sacrifici che accumuli durante la stagione. Ho sentito tantissimo il primo scudetto perché rientravo dall’infortunio, ma questo lo sento veramente mio per quello che ci è stato chiesto".