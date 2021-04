Domani a ora di pranzo la Juventus Women affronterà le neroverdi terze nella classifica della Serie A femminile, uno degli ultimi passi verso un ennesimo strepitoso scudetto bianconero. Queste le parole di Valentina Cernoia a Sky Sport: "Il Sassuolo è da sempre una squadra ostica e molto agguerrita. Hanno dalla loro il fatto di aver potuto lavorare insieme in gruppo per più tempo durante la sosta. Massima determinazione e concentrazione da parte nostra per portare a casa i tre punti. Sono dietro di noi, sarà importante settarsi subito con la mentalità giusta per mantenere il vantaggio che abbiamo sulle inseguitrici. Penseremo subito al Sassuolo, poi avremo tempo per preparare il ritorno di Coppa Italia con la Roma".