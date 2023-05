Non solo Sofie, anchepuò lasciare la Juventus Women a fine stagione. La centrocampista infatti, nel post partita della sfida con la Roma ha salutato i tifosi bianconeri presentiDopo la finale di Coppa Italia, per lei è pronta una nuova avventura. Dopo quattro stagioni e tanti successi, a meno di sorprese Valentina e la Juve si diranno addio nonostante il contratto che lega la giocatrice al club fino al 2024.Dunque, perché le parti sono pronte a dirsi addio? La decisione è stata presa dal club bianconero, per il quale Cernoia è al momento fuori dai radar per la prossima stagione. Le Women ripartiranno quindi da nuove figure, ringraziando Valentina per tutto quello che ha dato nel corso delle stagioni trascorse a Torino.