Le parole di Valentinanel postZURIGO - "All’andata avevamo trovato delle difficoltà, poi siamo riuscite a sbloccarla e a portare a casa dei punti importanti. Oggi volevamo subito indirizzarla su binari giusti e siamo state brave. Poi abbiamo concretizzato e tutto è stato più facile. Abbiamo meccanismi diversi e più tempo alle spalle insieme. La prestazione di stasera lo dimostra".MOMENTO - "Ho vissuto un momento particolare ma non mi voglio soffermare su questo. Sto lavorando, mi metto a disposizione al cento per cento. È un momento di crescita anche per me e lo ha dimostrato la prestazione di stasera. Poi viene tutto più facile quando la squadra gira bene. Ci siamo portati dietro l’entusiasmo di Roma".