Buone notizie dal ritiro della Nazionale italiana, impegnata nell'Europeo in Inghilterra. Infatti, la centrocampista della Juventus Women, Valentina, dopo essere risultata positiva al Covid e aver saltato le gare contro Francia e Islanda, si è negativizzata e sarà a disposizione di Milena Bertolini per la partita decisiva per il passaggio del turno contro il Belgio.