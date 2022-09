Una partita memorabile, quella di ieri contro la, per Valentina. E non solo per la vittoria conquistata sul campo di Vinovo proprio grazie al suo centro. La giocatrice della, infatti, ha ritrovato la rete in Serie A per la prima volta dalla gara contro la Fiorentina del gennaio 2021. Gli ultimi tre gol da lei realizzati nel massimo campionato femminile, inoltre, sono arrivati tutti da fuori area: Cernoia è la giocatrice bianconera che ne ha siglati di più da fuori i 16 metri dell'area di rigore nelle ultime due stagioni di massima serie (quattro).