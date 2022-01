Valentina Cernoia, intervistata da Juventus Tv, ha parlato della vittoria in Supercoppa contro il Milan e del suo infortunio, che l'ha tenuta lontana dalla squadra per diverse settimane: "Contro il Milan abbiamo dimostrato che, nelle difficoltà, chi ha qualcosa da dare lo dà sempre e si mette a disposizione della squadra. Quando ero infortunata ho cercato di passare più tempo possibile con le ragazze, dando suggerimenti e incoraggiando. Il mese di riabilitazione è stato tremendo perché le mie compagne hanno fatto qualcosa di straordinario in Champions e non essere lì mi è pesato".