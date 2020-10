Valentina Cernoia ha parlato di questo inizio di stagione della Juventus Women ai microfoni di Sky Sport: "Vinciamo, anche se manca ancora un po' di brillantezza. Ma ci lavoriamo di settimana in settimana, restiamo positive e il bel gioco arriverà! Ciò che conta sono i 3 punti. La Fiorentina? Squadra tosta, sarà una partita difficilissima. Ci portiamo dietro l’entusiasmo della vittoria a San Siro, magari con un gioco più brillante. E per tutto il movimento femminile è importantissimo giocare in stadi del genere."

PUNTARE... IN ALTO - "Il mio ruolo? Mi sento più nel gioco da mezzala, ma come esterna sono libera di esprimere le mie caratteristiche: puntare e dribblare. Obiettivi? Riconfermarci in Italia, ma anche la Champions League"