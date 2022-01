La travolgente prestazione di ieri della Juventus Women contro il Pomigliano (5-0 il risultato finale) ha visto brillare pressochè tutte le ragazze bianconere di mister Montemurro, che contribuendo al successo della squadra hanno raggiunto anche alcune "vittorie" personali. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club:

- con cinque reti all'attivo in otto presenze nella Serie A in corso, Valentina Cernoia ha eguagliato lo score realizzativo registrato nello scorso campionato (cinque, ma in sedici gare disputate);

- era dallo scorso maggio che Barbara Bonansea non trovava il gol in due presenze di fila in Serie A. Cinque delle sue ultime sei reti nel massimo campionato sono arrivate in trasferta, mentre le precedenti otto erano arrivate in gare interne;

- Andrea Staskova ha partecipato a quattro gol nelle sue ultime due presenze in Serie A (due gol contro il Milan, due assist contro il Pomigliano), dopo aver realizzato tre reti nelle precedenti 12 gare disputate nel torneo.