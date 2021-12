Sul proprio account Instagram,ha documentato l’inizio della riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio: “Un primo grande passo. L’intervento è riuscito alla perfezione, sono tornata a casa e da oggi inizia un nuovo percorso di lavoro. Grazie al dottor Rossi e alla sua equipe per il lavoro svolto e il supporto dato. Siete in tanti a dedicarmi un pensiero ogni giorno e per questo vi ringrazio”, il post della giocatrice.