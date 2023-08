La nuova giocatrice dellaEstelleha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di JTV, per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. "Sono molto contenta di essere qui", le sue prime parole. "Per me è un onore essere parte di un club così importante. Sono onorata e non vedo l’ora di iniziare a vestire questi colori. Le compagne francesi? Penso che ovviamente sarà più semplice perché parliamo la stessa lingua. Quindi sarà più facile per me inserirmi. Pauline (Peyraud-Magnin, ndr.) è già qui da qualche anno. Credo che mi aiuterà a inserirmi velocemente nel gruppo. Il mio obiettivo è vincere il maggior numero di trofei possibili, di aiutare la squadra a crescere e di dare il massimo per questo club e per questa maglia".