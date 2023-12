La calciatrice bianconera, Arianna Caruso, ha manifestato le sue emozioni per essere stata inserita nella top 11 femminile e lo ha fatto attraverso un messaggio condiviso sui social.'È un onore ricevere questo premio e far parte della Top 11 per la terza volta consecutiva. Ringrazio la Juventus Women, le mie compagne di squadra per avermi permesso di raggiungere questo obiettivo e tutte le colleghe che mi hanno votato rendendo questo sogno un’altra volta realtà'.