Anche Arianna Caruso ha parlato ai microfoni di JTV per commentare la conquista da parte della Juventus Women del quinto scudetto consecutivo. Ecco le sue dichiarazioni: "È impossibile descrivere le emozioni di questo momento. Abbiamo battuto un record, sono contenta perché dopo questa stagione ce lo meritiamo. In stagione sono stata adattata in una posizione diversa da quella che avevo prima. Se poi vengono i gol sono ancora più contenta. Una dedica? Il primo pensiero è la squadra, con cui condivido i momenti tutti giorni, e poi la mia famiglia".