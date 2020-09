Arianna Caruso, centrocampista della Juventus Women, parla al canale tematico del club: "Dopo la quarantena ci siamo ritrovate tutte qua, siamo state l'unica società che è ripartita, è stato emozionante perché mi è sembrato come il primo giorno che giocassi a pallone. Siamo tornate ricordo che Galli mi è venuta a prendere all'aeroporto sembrava la prima volta che la incontrassi, ci guardavamo un po' imbarazzate e avevamo tantissime cose da dirci anche se siamo state chiuse in casa però è stato bello ritrovarsi e sarà un motivo in più per dare tutto in mezzo al campo".



TORINO - "E' una città particolare, diversa da Roma perché Roma è più grande ma per le vie di Torino spesso mi ci sono persa, soprattutto nei primi anni. Ricordo con molta importanza il pranzo dopo la maturità quindi dopo il mio primo anno che ho vissuto qua, e l'ho fatto in Piazza Vittorio, è una delle mie piazze preferite".



PIU' PRESENTE - "Raggiungere 75 presenze è una grande emozione, società e mister hanno puntato su di me e per me è un onore e un orgoglio essere la ragazza con più presenze vorrei arrivare a 100 e darò sempre tutto. La Juve ci ha sempre considerato professioniste, il Mondiale ha dato un passo in più ma per la Juve non è cambiato nulla perché ci hanno sempre trattato da professioniste. Per me è cambiato tanto perché credo di essere cresciuta tanto a livello tattico ma anche fuori dal campo, ero minorenne quando sono arrivata, ora ho quasi 21 anni ed essere cresciuta in una società come la Juve mi ha aiutato tanto".



SCUDETTO - "Tornare a Verona è stato emozionante e prima della partita ho messo un post su Insgaram e mi sono accordo che avevamo fatto l'ultima partita lì il 22 febbraio e ci siamo ritrovate lì sei mesi dopo, è stato emozionante e poi abbiamo vinto, quindi è stato ancora più bello. Fare gol è stato emozionante, sono contento, cerco di farlo spesso anche se l'anno scorso è venuto poco, sono contenta. Il livello del campionato si è alzato tantissimo, sarà ancora più difficile ma sarà sempre così. Sulla carta anche con le più piccole sarà difficile, dovremmo entrare in campo in ogni partita come se fosse il Barcellona".



GLIONNA - "Incontrarla per me è sempre emozionante, ormai sono due anni che giochiamo in squadre diverse ma sono sicura che se continuerà a fare bene come sta facendo un giorno potrà tornare a vestire la maglia della Juve, so che è un suo obiettivo, è bello giocare contro ma mi spiace che tutti gli scontri diretti li vinco io. Contro l'Empoli è stata una partita particolare, era importante, avremmo modo di lavorare sui particolari e sui molti errori che sono stati fatti"