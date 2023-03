Nuovo appuntamento sul canale twitch della Juventus, questa volta con Arianna Caruso, centrocampista della Juventus Women."Una partita tosta, sono contenta che siamo arrivate in finale. Dovevamo chiuderla prima perché abbiamo avuto tante occasione, ma siamo state brave nei supplementari. Quando il risultato è positivo va bene così""Chi subentra deve essere bravo a portare lucidità, in quei momenti fa la differenza la testa. C’era vento ed era difficile giocare, alla fine ce l’avevamo contro nel primo e poi il vento è sparito"."Me lo prendo, ma ha fatto tutto lei. Ho tirato più forte possibile perché c’era vento, se no sarebbe finita fuori. Poi è stata brava lei e ha fatto un grande gol"."La vedo tutti i giorni, ammiro la sua forza di non mollare mai. Le mando un abbraccio e le faccio un grande in bocca al lupo"."Sono sei anni che sto qua, non posso non crederci. Lotteremo fino alla fine. Ovvio che ora è nelle mani nella Roma, ma noi dobbiamo crederci. Dobbiamo guardare noi stesse e cercare di fare il meglio possibile. Chiaramente loro dovranno perdere dei punti, ma prima pensiamo a noi stesse. Perché se non vinciamo parliamo di niente"."A me piace giocare, il fatto che ci siano più partite è stimolante. Alza il livello del campionato, la classifica è divisa in due. Speriamo finisca nel migliore dei modi, se no preferivo l’altro"."Sicuramente è pesante, ogni società deve avere una rosa con tante giocatrici, il rischio infortuni è alto. Più la rosa è ampia è meglio è"."Avevo perso il conto. Non ho un segreto, cerco di farmi trovare sempre pronta dall’inizio o a gara in corso. Spero sempre di essere presa in considerazione".