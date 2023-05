Caru has a message to the fans pic.twitter.com/6DFXP73qgF — Juventus Women (@JuventusFCWomen) May 5, 2023

Ariannaha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo l'annuncio ufficiale del suofino al 2025 con la– "Sono sei anni che sono in questa società, che vesto questa maglia, quindi rinnovare e avere ancora la fiducia di questo club è una cosa importante e sono contenta".– "Avere avuto la possibilità di giocare nello stadio della Juventus, nella sua casa, contro la Fiorentina perché è stata la prima volta e lo stadio era pieno. È stata una delle emozioni più belle che ho provato".– "Quando tre stagioni fa abbiamo fatto 22 vittorie su 22 in campionato. È stato qualcosa di magnifico e indimenticabile".– "Anche quando vinci ci sono momenti di difficoltà, ma passano in secondo piano. Quest’anno, dato che non abbiamo centrato tutti gli obiettivi, è l’anno in cui abbiamo avuto più difficoltà".– "Spero di poter vincere sempre di più, non solo in Italia ma magari anche in Champions League".– "L’ho sentita ogni giorno, rinnovo dopo rinnovo, ma anche con lo spazio e la possibilità di fare tante presenze. Questo rinnovo è solo la conferma".