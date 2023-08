Arianna Caruso ha parlato al termine dell'amichevole della Juve Women contro il Brescia, terminata 5-0 per le bianconere: "Settimana importante dove abbiamo lavorato tanto e fatto tre partite. Mi sento bene, la squadra pure e adesso inizieremo la settimana tipo che ci porterà alla Champions League."Contenta di aver segnato ma era più importante il gioco di squadra che oggi si è visto di più, speriamo di continuare su questa scia positiva"SULLE PAROLE DI MONTEMURRO - "Sono sincera, ero morta, bisogna dare tutto fino all'ultimo quindi è normale mi dica così""Stiamo meglio ma è normale, il frutto poi si vede più avanti e non adesso.""Cercare di fare grandi prestazioni per aiutare la squadra a vincere più partite possibili"