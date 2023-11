Le parole di Ariannanel postPOSIZIONE IN CAMPO – Sono soddisfatta, sto cercando di fare quello che chiede il mister. Siamo un centrocampo dinamico, se salgo mi coprono, quando è possibile mi spingo in avanti. La squadra? Non abbiamo ancora fatto niente, pensiamo partita dopo partita.REAZIONE ALLA ROMA – Non penso che contro la Roma abbia chiuso il campionato. Normale che ci sia una reazione, non era scontato, è ancora tutto in gioco.CONDIZIONI – Fin quando ce la faccio do tutta me stessa, continuerà a correre anche oltre il novantesimo. Quanto voglio dare alla squadra? Non si può descrivere a parole.