Sul canale Twitch della Juventus ha parlato oggi la rivelazione della squadra Women, la mezzala Arianna Caruso. Queste alcune sue parole: "Mi piace molto Pjanic, è un grande centrocampista. Della Juve attuale mi piace Arthur, ma non abbiamo le stesse caratteristiche. Piuttosto io mi rivedo in Marchisio dei tempi d’oro, per quanto riguarda il mio stile di gioco".



LA VITTORIA SUL MILAN NELLA SFIDA SCUDETTO - "Bella partita, l’abbiamo preparata bene. Sapevamo che era una gara importante per la stagione e il campionato, che potevamo allungare a +6 in classifica. Noi giocatrici bianconere siamo tutte siamo importanti e abbiamo dato quel qualcosa in più: da chi è scesa in campo, a chi è subentrata o era in panchina. La vittoria col Milan non è un caso".