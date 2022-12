La centrocampista dellaWomen Ariannaha parlato insieme a Joe Montemurro in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Arsenal Women. Queste le sue parole:"Penso che ogni gara sia decisiva, non solo quella di domani. Sarà importante fare punti con tutte e tre le squadre"."Penso sia un'emozione incredibile giocare qua. Ancora non me ne rendo conto ma forse me ne accorgerò domani quando scenderemo in campo"."Sono stati tre punti importanti, spero ci possa dare la scossa in Champions e in campionato"."Coraggio, non aver paura e tanto cuore"."Il livello si è alzato molto, aiuta, stimola. Ci permette di arrivare alle partite di Champions più preparate"."Come tutte le altre, è una gara di Champions e bisogna fare il meglio. Non è una come tante ma la affronto come le altre perchè per me lo sono tutte".