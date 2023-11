La centrocampista dellaWomen Ariannaha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole:- "Bene, ho finito da poco l'allenamento"."Non mi ero ricordata fosse il cinquantesimo. Pensavo a passarla, poi non trovavo il filtrante giusto e ho pensato di tirare. C'era voglia di chiudere la partita, eravamo solo 1-0 quindi la ripartenza poteva crearci problemi"."Siamo pronte. Oggi abbiamo rivisto qualcosa del Como e poi inizieremo a preparare l'Inter, da domani"."Partita importante, poi noi le affrontiamo allo stesso modo, i tre punti saranno importanti come lo erano contro il Como. Penseremo solo a vincere"."La Juve è un percorso importantissimo, mi hanno cambiata sotto tutti gli aspetti, sono felicissima di aver fatto quella scelta sette anni fa, tornassi indietro la rifarei. Ogni giorno imparo qualcosa sono contenta"."Sempre più competitivo, basta vederlo la scorsa settimana contro il Como che lottava per la salvezza un anno fa e ora è tra le prime cinque. Penso sia evidente la crescita"."Mi ha stupito ma anche la Fiorentina, stanno facendo un bel percorso, il Viola Park è molto bello. Sono contenta che le squadre possano avere gli stessi mezzi che noi abbiamo sempre avuto alla Juve"."Ci stiamo trovando molto bene, abbiamo fatto solo due raduni, lo conosco da poco. Ci sta dando tanto ma abbiamo tanto da fare e migliorare. Siamo partite con il piede giusto e questo era importante"."Penso di essere abbastanza simile. A volte in campo esce la personalità che fuori non ha, io mi sento più me stessa in campo che fuori"."Mi chiama Lula perchè l'anno scorso giocavo in avanti, quindi eravamo un po' tipo Lautaro e Lukaku, non c'entra con la Juve"."Studio scienze motorie, tra due esami finirò la triennale, se mia mamma mi sta guardando le dico che finirò il prima possibile gli esami, non fa altro che ripetermelo. Ho tre tatuaggi, il primo con mia sorella, abbiamo scritto complici, io e la mia migliore amica abbiamo io che calcio e lei che stoppa di petto e poi ho scritto "momento giusto" sul polso per mio papà"."Ho un rapporto speciale con tutta la mia famiglia, con lui un po' di più. Mi ha sempre supportata, anni fa ho rischiato di perderlo e sono contenta che lui possa essere orgoglioso di me in questo momento"."Consapevolezza e sono cresciuta sotto tanti punti di vista, ero una bambina ora ho 24 anni non è più tempo per essere bambini ma penso di dover crescere ancora tanto. Cambiata ma sempre con voglia di lottare e giocare con grande cuore"."Sono contenta stia facendo un bel percorso con l'Inter. Per me è stata un'allenatrice importante ma anche una persona importante fuori dal campo, mi ha allenato alla Juve e in Under 17, le devo tanto, la ringrazio tanto"."Farà più gol".