La centrocampista dellaWomen Ariannaha risposto alle domande dei tifosi tramite l'account Instagram ufficiale della Juventus. Queste le sue parole:"Ruberei a Beerensteyn la velocità, sono scaramantica non vi svelo i miei riti""Segnare è un'emozione forte e lo dimostro quando urlo. Non sono felice solo per me ma anche per le mie compagne"."Ho iniziato a otto anni in una squadra di maschi prima di cambiare un paio di squadre e poi trasferirmi nella mia prima squadra femminile che è stata la Res Roma"."Il momento più bello con la Juve? Juventus Fiorentina allo Stadium quando era pieno, è stato indimenticabile.Sono nata con il pallone sotto al braccio, non c'è stato un momento preciso in cui ho capito che avrei voluto fare la calciatrice, probabilmente ce l'avevo dentro"."Non vedo l'ora di giocare il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda, arrivarci sarebbe un sogno""Sono molto contenta sia tornata, non ha avuto un percorso facile, ha subito tanti infortuni. Sono contenta che dopo qualche anno sia riuscita a tornare perchè questa è anche casa sua"."Il mio idolo da piccola era Francesco Totti