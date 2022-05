Arianna Caruso è al suo quinto Scudetto in maglia della Juventus ed è una delle leader del centrocampo della Vecchia Signora. Cosa sorprende? I soli 22 anni: Caruso gioca con una personalità ed un'esperienza fuori dal comune. È in grado di prendersi la squadra sulle spalle nei momenti bui ed essere il suo unico faro per riportarle a galla. Si è rivelata fondamentale anche in questa stagione nonostante il nuovo ruolo in cui Joe Montemurro ha scelto di schierarla. Se Caruso l'anno scorso era una mezz'ala quest'anno la sua posizione è più avanzata dietro le punte.



NUMERI CHE PARLANO - Non a caso Arianna nel nuovo ruolo è la miglior marcatrice di questa stagione in Serie A della Juventus Women. Nella classifica all time invece occupa il terzo posto con 39 reti in 5 anni. Non solo però: è la giocatrice più utilizzata nella storia delle bianconere con un totale di 141 presenze. Soltanto in questa stagione le presenze totali sono 39 e le reti segnate ben 16 considerando tutte quante le competizioni.



DA GUARINO A MONTEMURRO - La giocatrice era arrivata alla Juventus Women fin dalla sua fondazione nel luglio 2017, dalla Res Roma. Fortemente voluta da Rita Guarino che già l'aveva allenata nelle nazionali giovanili di cui Arianna è stata anche capitano. La crescita di Caruso in queste cinque stagioni è esponenziale. Non a caso il direttore Braghin ha deciso lo scorso inverno di blindare il suo gioiellino con un contratto fino al 2024. Per un passato già scritto, un presente che sorride ed un futuro tutto da scrivere. Ciò che è certo è che in questa Juventus Caruso sia fondamentale.