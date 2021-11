Arianna Caruso, dopo la positività al Covid 19 riscontrata nel ritiro della Nazionale, ha mandato un messaggio attraverso i propri canali social:"Purtroppo questo virus insidioso ha colpito anche me, mi costringerà a rimanere a casa per qualche tempo e soprattutto non mi permetterà di aiutare le mie compagne. Per ora sto bene, non ho particolari sintomi e non vedo l’ora di tornare a fare ciò che amo. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me. In questi giorni tiferemo insieme la nostra Nazionale".