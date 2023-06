DaArianna Caruso con 14 reti è la giocatrice che vanta più gol con la maglia della Juventus in Coppa Italia; la centrocampista bianconera detiene anche il record di gol per una giocatrice della Juventus in una singola edizione (sei reti nella stagione 2017/18 – Girelli in questa edizione è a quota cinque).