Juve Women, Canzi alla Rai: 'Lo scudetto un sogno, ho ricominciato ad emozionarmi'

un' ora fa



Le parole di mister Canzi a Rai Sport:



"Le ragazze sono state meravigliose, cornice stupenda, è un’emozione indescrivibile. Pensare di perdere lo Scudetto? Sapevamo che era difficile, avevamo squadre di valore dietro. Ero fiducioso ma sapevo sarebbe stato complicato. Durissima, difficilissimo ma sono fiero delle ragazze. A questi livelli non mi era stato mai permesso di allenare, vincere uno scudetto è un sogno. Ho ricominciato ad emozionarmi. Ringrazio il club che mi ha dato questa opportunità, la mia famiglia, chi mi vuole bene. Tutti quelli che mi han dato la possibilità di essere qua e anche i club che mi hanno esonerato perché mi han permesso di migliorare. Girelli? Non ho parole, si è messa a disposizione del primo giorno, si è allenata come non mai".