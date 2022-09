Sofiaè intervenuta ai microfoni di JTV dopo la vittoria dellacontro il. Ecco le sue parole, a partire dal commento sul suo gol: "L’azione precedente, in cui mi sono trovata davanti alla porta, non ho tirato, alla seconda volta ho deciso di calciare. Quando ho visto la palla in rete ero felice, è stata un’esultanza liberatoria, era importante chiuderla e per me segnare è sempre bello. Sappiamo che settembre è stato un mese difficile, abbiamo fatto poca preparazione. Questo era un grande obiettivo, dopo un pari non è mai facile e invece abbiamo fatto una grande prestazione. Siamo felicissime di aver passato il turno". E sui gironi di: "Solo al pensiero ho i brividi. Le ragazze mi hanno raccontato cosa si provava e non vedo l’ora di vivere questa esperienza".