Sofia Cantore dopo tre stagioni in prestito ha finito il suo Erasmus. Le sue avventure con Hellas Verona Women, Florentia San Gimignano e Sassuolo sono servite per ultimare il suo percorso di crescita. Ora l'attaccante milanese è pronta per tornare alla Juventus Women con un ruolo da protagonista. L'addio di Andrea Staskova è probabilmente servito a farle posto. L'accordo tra la Juve e Cantore c'è già, manca soltanto la firma che è attesa ad inizio luglio.