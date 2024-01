"Ho passato una settimana contrastante. Felicissima per la Supercoppa, dall'altra parte avevo questo mostro del gol sbagliato. Non segnavo da settembre, ero rammaricata. Ho attraversato un anno difficile. Rientravo da un infortunio, ma imparare a gestire la pressione del club... ci vuole il suo tempo. Non vedevo l'ora di tornare al gol. Per sentirmi utile per la squadra. Avendo aumentato il livello delle mie prestazioni volevo essere più incisiva. Sono contenta per la squadra e per me"."Analizzando i dati, quest'anno non c'era tanto il tiro in porta. Giocando a destra mi viene più semplice, gli obiettivi sono anche aumentare i tiri per fare più gol. La volevo mettere sul secondo palo".