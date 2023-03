Era arrivata in estate Sofia, dopo aver dimostrato con la maglia della Florentia San Gimignano prima e quella del Sassuolo poi, di essere pronta al grande salto: quello di ritornare allaWomen. Proprio quella Vecchia Signora che l'aveva chiamata, non ancora diciottenne, quando indossava la maglia dele l'aveva fatta esultare per la chiamata correndo per tutto il campo di allenamento. Poi gli "Erasmus" per crescere ed infine il rientro a Torino.La parola d'ordine, fin dal suo arrivo a Torino è stata "dimostrare" ma Sofia ha sempre risposto a suon di gol e prestazioni su alti livelli. Si pensi al super gol messo a segno in Women's Champions League ad Alessandria contro il Koge. Unica sbavatura il rigore sbagliato a Parma in finale di Supercoppa ma, i rigori li sbagliano anche i pù grandi campioni e chi ha il coraggio di tirarli, si sa. Da lì in poi però lo spazio concesso a Cantore è andato in decrescendo.Sempre meno, lo dimostrano le scelte, complice l'arrivo di Paulina Nystrom che si sta prendendo la Juventus. Addirittura, sabato contro l'Inter il suo ingresso è stato al minuto 87, a giochi ormai chiusi. Stupisce però, in Nazionale infatti le prestazioni di Cantore sono state decisamente degne di nota, coronate anche dalla prima gioia in azzurro. Classe e talento della numero 9 non sono mai stati messi in discussione, così come mentalità, grinta e carattere. L'ultima parte di stagione sarà chiave per Cantore che dovrà dimostrare, soprattutto agli scettici, quello che è il suo vero valore e trascinare la sua Vecchia Signora. Certo però, difficile farlo soltanto nei quattro minuti finali.