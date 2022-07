Intervenuta ai microfoni di vivoazzurro, l'attaccante dellaSofiaha parlato prima di, match di esordio dellaall'. Ecco il suo commento: "Io ho esordito a dicembre contro la Danimarca, ormai due anni fa, ed ero emozionatissima anche se ho giocato solo cinque minuti, ma l’esordio non si scorda mai. È un colpo al cuore non essere oggi in campo, ma chi è stata convocata se lo merita e noi siamo qui a tifarle. Renard e? Sono due icone del calcio femminile, io conosco bene Sara che è la nostra capitana e sono certa che ce la metterà tutta per trascinare la squadra".