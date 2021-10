C'è solo una squadra insieme alla Juventus a punteggio pieno nel campionato di Serie A femminile dopo le prime 6 giornate. E non è il Milan. Si tratta del Sassuolo, che ieri ha vinto, non senza un brivido nel finale, per 3-2 contro l'Empoli. In questo successo neroverde spicca la doppietta di Sofia Cantore, che funziona molto bene in tandem d'attacco con la scozzese Clelland.