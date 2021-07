Oggi è arrivata l'ufficialità del passaggio in prestito di Sofiadallaal. Questo il suo messaggio: "Sono felice di poter finalmente comunicare che l’anno prossimo vestirò questa maglia. Ringrazio la società Sassuolo il direttore e il mister per questa opportunità. Farò il massimo affinché possa ripagare la vostra fiducia sul campo. Non vedo l’ora di cominciare".