Sofia, attaccante della Juventus Women, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Le sue parole:"Sotto l'aspetto fisico, dopo l’infortunio della scorsa stagione, ho recuperato interamente e anche dal punto di vista mentale, supportata da un prezioso mental coach, sono cresciuta molto: lo scorso anno mi è capitato di non riuscire a esprimermi al meglio proprio a causa di alcuni blocchi che avevo nella testa"."Posso imparare qualcosa da ognuna delle compagne di reparto, Beerensteyn che per me è eccellente, Bonansea, Thomas, ma anche la stessa Garbino che è davvero molto tecnica: cerco di dare il massimo ogni giorno poi le scelte le fa il tecnico, ma è naturale che il mio obiettivo sia avere più spazio possibile"."Da una parte sì, perché nei tre anni in prestito sono cresciuta tanto. Dall’altra parte no, perché ero reduce dall’infortunio al perone e quindi avevo bisogno di tempo per tornare al massimo della forma. Ma in un club come la Juventus, che lotta sempre per grandi obiettivi, questo tempo non c’è, devi riuscire a essere sempre al top e anche per questo inizialmente ho fatto un po’ di fatica"."Questa frase di Rosucci dopo la gara di Francoforte mi ha emozionata, era dal Mondiale che volevo dedicarle un gol importante e quella gara di Champions è stata la prima occasione: sono contenta di aver segnato in quel contesto, anche se quella rete non è servita…"."È stata una grande delusione, ma per fortuna il calcio è “veloce” e quindi abbiamo dovuto mettere testa e gambe subito su un’altra partita e poi un’altra ancora. Adesso dobbiamo puntare a tre obiettivi importanti, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, e questo ci ha “costrette” a superare in fretta quella delusione"."Il fatto che abbiano riallestito in pochi mesi un campo per noi è l’ennesima dimostrazione di quanto il club tenga alla nostra squadra. Lasciare Vinovo vuol dire chiedere uno sforzo in più ai nostri tifosi che, però, sono certa continueranno a supportarci. Nel mio caso sono fortunata, i miei genitori partono da Milano e quindi per loro sarà ancora più comodo!".