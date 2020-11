1









Sofia Cantore, giocatrice tesserata con la Juventus Women e oggi in prestito alla Florentia, è stata intervista durante il ritiro con la Nazionale italiana che si sta svolgendo in questi giorni. Queste le sue parole: "La prima volta che sono stata su un campo da calcio avevo 5 anni, non ho mai pensato di fare la calciatrice, è stato tutto molto spontaneo. La prima volta con la Nazionale è stata con l'Under 17 in Portogallo, è stata un'emozione. Il primo gol in serie A è arrivato con la maglia della Juve, sono entrata e ho segnato a partita in corso".