Sofiaha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria dellacontro il, per cui è risultata decisiva. Ecco il suo commento: "Ho passato una settimana con sentimenti un po' contrastanti: da un lato ero felicissima per la vittoria della Supercoppa, dall'altro ero un po' dispiaciuta per il gol sbagliato proprio in finale contro la Roma perché era da un po' di tempo che non riuscivo a segnare. Quest'anno, però, si respira un'aria diversa in spogliatoio e siamo tutte più consapevoli dei nostri mezzi. Penso che questo aspetto abbia inciso positivamente anche oggi, a livello di squadra e anche a livello individuale perché sono finalmente riuscita a trovare il gol. Volevo essere più incisiva, anche in termini di gol segnati, e sono felicissima di esserci riuscita".