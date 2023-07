Sofiaha deciso di lasciare la P&P Management di Claudia Romanelli cambiando così agente e trasferendosi addi Alessandro Orlandi. Notizia che ha subito fatto tremare i tifosi dellaWomen che pensavano ci fosse aria di separazione dalla numero 9. Non sarà così: il futuro di Sofia al momento sembra essere a tinte bianconere. Ora è ad Auckland in ritiro con la Nazionale dove tra pochi giorni giocherà il Mondiale ma al suo ritorno è attesa a. Un semplice cambio di agente, senza nessun aria di addio alla Vecchia Signora per il momento. La Juventus Women crede molto nel talento dell'attaccante milanese e la sua volontà è quella di ripagare la fiducia.