Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha annunciato che dopo la sospensione del campionato femminile sarà assegnato lo scudetto a tavolino alla Juventus Women che aveva 9 punti di vantaggio a 6 giornate dalla fine: "Senza pubblico non è vero calcio. In questi mesi c’è chi ha ragionato in base al proprio orticello, le persone hanno gettato la mascherina. Il professionismo al calcio femminile? A breve. Scudetto Serie A femminile? Lo assegneremo alla Juventus", ha dichiarato a La Stampa. Ieri le bianconere si sono allenate per l'ultima volta in stagione. La decisione sarà ufficializzata il 25 giugno durante il consiglio federale.