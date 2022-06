Ufficiali le date di inizio dei tre campionati organizzati 2022/23 dalla Divisione Calcio Femminile: come si legge sul sito della FIGC la Serie A - con la Juventus Women in campo - partirà sabato 27 agosto, mentre la Serie B (per la prima volta con 16 squadre invece che 14) e il Campionato Primavera domenica 18 settembre. Novità per quanto riguarda la Supercoppa Italiana: è stata infatti ripristinata la gara unica in luogo della Final Four che nelle ultime due stagioni aveva riscosso particolare successo di pubblico e interesse mediatico, ma che rischiava di riproporre troppe volte gli stessi scontri diretti, anche alla luce del nuovo format della Serie A che si svolgerà in due fasi.

Nella prima, le squadre si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime cinque della graduatoria accederanno a una poule scudetto, con il palio il titolo di campione d'Italia (prima classificata) e l'accesso alla UEFA Women's Champions League (prima e seconda classificata); le ultime cinque si affronteranno, invece, in una poule salvezza, nella quale l'ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto.

Le cinque squadre di ciascuna poule si affronteranno in un girone all'italiana, con quattro gare di andata e altrettante di ritorno per ulteriori 10 giornate complessive (due turni di riposo ciascuno). In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella prima fase. In totale, le giornate passano dalle attuali 22 a 28, e nella seconda fase ci si attende un aumento del livello tecnico della competizione per la poule scudetto e una serie di gare più equilibrate e quindi maggiormente interessanti nella poule salvezza.