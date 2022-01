Juventus Football Club comunica che, a partire dalla gara di Serie A femminile Juventus - Fiorentina in programma sabato 22 gennaio alle ore 14.30 presso il campo "Ale&Ricky" di Vinovo, in virtù delle nuove disposizioni riguardanti la capienza ridotta relativa al numero di spettatori presenti negli impianti sportivi per prevenire e contenere i contagi al Covid-19, sarà consentito l’accesso all’impianto solo agli organi di stampa e ai soli invitati dalla Società. Non sarà quindi possibile accogliere alcuna richiesta di accredito come avvenuto nelle precedenti gare.