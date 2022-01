UPDATE



Our #SerieAFemminile match against Pomigliano on Sunday will now kick-off at 12h00 CET



Catch it LIVE on @JuventusTV pic.twitter.com/eEZXVjjs2j — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 11, 2022

Nuovo orario per il match di campionato tra. Le ragazze di Joe Montemurro, fresche di vittoria della Supercoppa Italiana, scenderanno in campo in trasferta domenica 16 gennaio alle 12.00 invece che alle 14.30, come annunciato dallo stesso club bianconero con un post sul profilo Twitter ufficiale. L'obiettivo? Ovviamente un'altra vittoria, per allungare l'incredibile striscia di risultati utili consecutivi.