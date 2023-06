Settimane chiave, decisive, per comporre quello che sarà il reparto portieri della Juventus Women nella prossima stagione. Chi è certo di rimanere è sicuramente Paulineche sta trattando ildel suo contratto in scadenza tra un anno e che convince anche gli scettici a suon di parate decisive. Chi potrebbe, contro ogni pronostico, è Roberta. Portata in trionfo dalle compagne nell'ultima gara stagionale a Vinovo aveva attirato su di sè gli occhi di alcuni club stranieri ma, dopo attente valutazioni, è stata ritenuta ancora importante nel progetto Juve e, a sorpresa, potrebbe restare a Torino.Chi saluta certamente è Camillache approderà alla corte di Marta Carissimi al, nel campionato di Serie B. Quindi chi potrà prendere il suo posto? Soledadè stata riscattata e ha firmato un contratto fino al 2025 ma il suo futuro potrebbe non essere a Torino. Fattore decisivo sarà il suo passaporto. Quindi il direttore Braghin si guarda attorno, dopo la decisione presa di comune accordo di non far rientrare alla base Beatrice, che sta valutando alcune proposte. Si sta guardando in Serie B, uno dei profili valutati è quello di Ilariache si è distinta particolarmente con il Cittadella nella passata stagione. Settimane chiave quindi per capire come completare il reparto a difesa della porta della Vecchia Signora.