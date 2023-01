Nuova avventura per Sara, che oggi ha lasciato ufficialmente laper passare in prestito al. Ecco le prime parole della giocatrice classe 2003: "Venire a Pomigliano è stata una mia scelta, questa è una società dai grandi valori di squadra, di identità e di gruppo. Credo fortemente che sia l’ambiente giusto dove poter crescere e ripartire dopo il lungo infortunio, trovando spazio per giocare e aiutare la squadra. Tra gli obiettivi che mi pongo c'è quello di raggiungere la salvezza con il Pomigliano e di ritrovare un posto nella nazionale Under 23. Tra i sogni da realizzare, la vittoria della Champions da calciatrice e una carriera da allenatrice in futuro".