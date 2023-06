Federicanuovo difensore della Juventus Women si è presentata ai microfoni di JuventusTv. Le sue parole:"Tante. Non le riesco nemmeno a descrivere, fatico a crederci. In relazione alla grandezza del club, tutti gli aggettivi superlativi sono adatti. Quando è nata sei anni fa la Juve il mio sogno era arrivare qui. Penso sia uno dei migliori club o forse il migliore in Italia, era un sogno. La scelta di oggi è perchè tramite le esperienze penso di essere arrivata al punto di voler quel qualcosa in più e di essere pronta ad affrontare un progetto cosi grande"."Imparare tanto, tantissimo. Mi aspetto di trovare un ambiente pronto a riconquistare ciò che merita. Quello che mi affascina è lo slogan fino alla fine, trovi una squadra che lotta sempre. Questo è quello che arriva da subito, un tornado che ti travolge. Sembra un animale ferito che da ferito diventa più pericoloso, quindi bisogna fare attenzione- "Non ho mai avuto grandi idoli, tante persone che rispetto tanto e caso vuole sono proprio qui. Giocatrici formidabili che hanno dato tanto e continuano a farlo. A livello maschile il mio idolo da piccola era Neuer perchè ha rivoluzionato il ruolo del portiere, mi piaceva questa mentalità"."Vincere. Personalmente crescere, arricchire consapevolezza. Bisogna saperlo affrontare e sarà fondamentale".