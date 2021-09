"Si ripartirà dunque dallo Juventus Training Center di Vinovo, dove le campionesse d’Italia andranno a caccia del trentesimo successo casalingo consecutivo in campionato (per le statistiche Opta clicca qui). Le bianconere hanno vinto tutti e nove i precedenti disputati contro la formazione toscana e, per raggiungere la doppia cifra, si affideranno alle alfiere azzurre Bonansea e Girelli, entrambe ferme a quota due reti e intenzionate a scalare la classifica marcatrici per ridurre il gap dalla top scorer Giacinti (6 gol)".