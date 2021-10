Un’immagine, per raccontare la serata.. Cosa dice questo? Primo: è stata partita vera, in campo e sugli spalti. Secondo: le vicecampionesse d’Europa non sono venute a Torino in gita; ma hanno sofferto, fino all’ultimo minuto, rischiando di tornare a Londra con un solo punto in tasca. Un dato appare chiaro, dopo questa serata di gala: un passo avanti in Europa è stato fatto, ed era quello che la società chiedeva a, quando è stato annunciato come nuovo allenatore delleILLUSIONI – Farsi delle illusioni non servirebbe a nessuno.. Dal punto di vista tecnico, come da quello fisico.. Ma il percorso per arrivarci non si costruisce in 4 mesi. Si procede gradino dopo gradino; inciampando - come avvenuto contro il, sebbene in amichevole – e salendo, come questa sera. Sì, perché nonostante la sconfitta, le Juventus Women escono dal campo con la consapevolezza di aver sfiorato l’impresa ma, soprattutto, di aver ridotto il gap con le migliori squadre del panorama calcistico europeo.PECCATO – Che peccato! Il coronamento di una serata come questa, sarebbe stato tornare a casa con un punto in tasca. Così non è stato: imprecisione, sfortuna, errori e quello che dicevamo prima: le categorie di differenza. Poco male. Vero, e non potremmo dire altrimenti mentre ci troviamo nel tempio della Juventus, vincere è tutto ciò che conta.