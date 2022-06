Share







di Miriana Cardinale e Marco Amato

Chiuso l’acquisto di Lineth Beerensteyn, attaccante esterna ex Bayern Monaco, e ufficializzato il ritorno di Sofia Cantore; la Juventus Women ora guarda al centrocampo. Il profilo ricercato dal club bianconero è quello di una calciatrice d’esperienza, che possa far fare il salto di qualità alla squadra in campo europeo, che nelle orecchie le risuoni familiare l’inno della Women’s Champions League. L'obiettivo è proprio una giocatrice che all'Allianz Stadium ha già alzato la Champions. IL NOME - A occupare lo slot nella mediana bianconera, sempre più lontana l’olandese Jackie Groenen, vecchio pallino di Stefano Braghin che sembra ormai essere destinata a vestire ancora la maglia del Manchester United. Tutte le attenzioni, quindi, si spostano su un’altra centrocampista; il nome che ha fatto un balzo in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera è quello di Sara Björk Gunnarsdóttir, calciatrice classe ’90, nazionale islandese, che andrà a scadenza di contratto con il Lione. Ha tante offerte in giro per l'Europa ma è il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo della Juventus Women. Si segue anche Charlotte Bilbault che ha recentemente firmato con il Montpellier dal Bordeaux.